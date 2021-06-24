Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Викторией Нуланд детали предстоящего визита Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена", - говорится в сообщении по результатам телефонного разговора Ермака и Нуланд.

Также Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Глава ОП в свою очередь проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине для ее трансформации в прозрачную и конкурентоспособную страну и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства.

Заместитель госсекретаря отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны Соединенных Штатов этих усилий.