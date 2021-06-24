Прем'єрка Естонії проти саміту з Путіним, нагадала про провальний візит Борреля до Москви

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила проти ідеї саміту ЄС з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, Каллас заявила, що "минулого разу була дуже добра дискусія з лідерами щодо Росії, це було дуже відкрито, і ми всі погодились, що Росія є великою загрозою, вони більш агресивні. Цікаво, що сталося зараз, звідки походить ця пропозиція".

Вона додала, що дуже хоче послухати аргументацію Франції та Німеччини, які ініціювали обговорення саміту ЄС та Росії.

"Росія заходить лише настільки далеко, наскільки ми їй дозволяємо, і ми повинні чітко усвідомлювати, яка наша мета", - сказала прем'єрка.

Каллас нагадала, що "результат не був позитивним", коли головний дипломат ЄС Жозеп Боррель відвідував Росію востаннє у лютому.

Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Себастьян Курц. Водночас, вона зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі.

Нагадаємо, у лютому в день візиту Борреля до Москви Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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