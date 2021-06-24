Премьер Эстонии против саммита с Путиным, напомнила о провальном визите Борреля в Москву

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против идеи саммита ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, Каллас заявила, что "в прошлый раз была очень хорошая дискуссия с лидерами по России, это было очень открыто, и мы все согласились, что Россия является большой угрозой, они более агрессивны. Интересно, что произошло сейчас, откуда исходит это предложение".

Она добавила, что очень хочет послушать аргументацию Франции и Германии, которые инициировали обсуждение саммита ЕС и России.

"Россия входит лишь настолько далеко, насколько мы ей позволяем, и мы должны четко осознавать, какова наша цель", - сказала премьер.

Каллас напомнила, что "результат не был положительным", когда главный дипломат ЕС Жозеп Боррель посещал Россию в последний раз в феврале.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.

Напомним, в феврале в день визита Борреля в Москву Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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