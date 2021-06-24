Канцлер Австрії радий пропозиції відновити саміти ЄС з Путіним

Канцлер Австрії Себастіан Курц підтримує німецько-французьку пропозицію про відновлення зустрічей на найвищому рівні між Євросоюзом та Росією.

Про це Курц сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС в Брюсселі у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я дуже радий, що нарешті є рух у напрямку діалогу з Росією. Деякий час тому відбувся саміт Байдена з Путіним. Тоді я не тільки привітав цей саміт, але також вимагав, що повинна відбутися розмова між Євросоюзом та Росією. Ми ближчі до Росії, географічно ближчі, ніж США, ми не можемо обмежитися тим, щоб спостерігати, як Росія і США ведуть діалог", - вважає канцлер Австрії.

За його словами, багато тем, такі як Україна та інші, стосуються Євросоюзу більше, ніж США.

Курц також сказав, що окремі лідери ЄС, такі як Ангела Меркель та Еммануель Макрон, регулярно мають прямі контакти з Путіним, у цьому зв’язку він вважає можливим прямий діалог всього ЄС із російським президентом.

"Ми, Австрія, вимагали, аби такий контакт був. Канцлерка Німеччини зробила це також, і деякі теж. Я радий, що зараз у цьому напрямку відбувається рух… На наш погляд, ми потребуємо, поруч з реакцією на порушення міжнародного права, поруч з реакцією на порушення прав людини, діалогу. Коли врешті до цього дійде, це буде добре", - додав глава австрійського уряду.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що запрошення президента РФ Владіміра Путіна на саміт з ЄС без позитивних змін у поведінці Росії стане поганим сигналом для держав Східного партнерства, куди входить і Україна.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.