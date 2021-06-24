Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президент ПАРЄ: Україна може ратифікувати Стамбульську конвенцію з "поясненнями про гендер"

Прем’єр Нідерландів вважає, що Угорщині немає місця в ЄС після скандального ЛГБТ-закону

ОАСК призупинив дію захисних мит проти білоруського автопрому

Прем’єр Британії: Defender йшов через води України, анексія Криму незаконна






Глава МЗС Естонії: саміт ЄС і Путіна можливий тільки після виконання Росією Мінських угод

Четвер, 24 червня 2021, 17:14

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс переконана, що перш ніж відновлювати зустрічі ЄС з Росією на найвищому рівні, слід реалізувати мінські угоди для вирішення конфлікту в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Позиція Естонії в цьому питанні довгий час залишається однозначною: шукаючи змін у відносинах з Росією, важливо керуватися тим, що Росія насамперед має виконати Мінські угоди. Після цього ми могли б переглянути нинішню політику", - прокоментувала ініціативу Берліна та Парижа міністр закордонних справ Естонії.

Читайте також
Прем'єрка Естонії проти саміту з Путіним, нагадала про провальний візит Борреля до Москви

"Важливо, щоб анексовані Російською Федерацією території повернулися тим країнам, яким вони належать. І тоді ми зможемо обговорити, як відновити і налагодити відносини", - додала Лійметс.

За її оцінкою, діалог між Європейським союзом і Росією нині є достатнім.

"Діалог є, є контакти. Але питання все ж в тому, які кроки Росія робить при виконанні міжнародного права, при дотриманні прав людини. Ось ті аспекти, зміни в яких ми повинні побачити , перш ніж відновлювати з Росією діалог на вищому рівні", - сказала вона.

Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Себастьян Курц. Водночас вона зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Росія Путін
powered by lun.ua