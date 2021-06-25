Кулеба про відмову ЄС від прямих переговорів з Путіним: цей неприємний напад ми відбили

Україна задоволена тим, що лідери Євросоюзу відхилили ініціативу щодо відновлення зустрічей високого рівня із Росією, як це пропонували Німеччина і Франція.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Це дуже добре, це перемога. Більше того, в тексті ухваленого документа написано, що Росія повинна повністю взяти відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей. Цей неприємний і неочікуваний напад ми відбили…Якби ця ініціатив пройшла, система тиску на Росію була послаблена вперше з 2014 року. Це був би страшний прецедент", - сказав Кулеба, який у четвер перебував у Брюсселі, де проходив саміт ЄС.

Кулеба заявив, що у п’ятницю спілкуватиметься з послами Німеччини та Франції в Києві, щоб зрозуміти їхні наміри та подальші дії.

"Ми зараз будемо детально розбиратися що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж. Коли близькі до тебе країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, ти маєш бути з ними відвертим", - додав міністр.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.