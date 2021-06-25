Кулеба об отказе ЕС от прямых переговоров с Путиным: эту неприятную атаку мы отбили

Украина довольна тем, что лидеры Евросоюза отклонили инициативу по восстановлению встреч высокого уровня с Россией, как это предлагали Германия и Франция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это очень хорошо, это победа. Более того, в тексте принятого документа написано, что Россия должна полностью взять ответственность за полное выполнение Минских договоренностей. Эту неприятную и неожиданную атаку мы отбили... Если бы эта инициатива прошла, система давления на Россию была бы ослаблена впервые с 2014 года. Это был бы страшный прецедент", - сказал Кулеба, который в четверг находился в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.

Кулеба заявил, что в пятницу будет общаться с послами Германии и Франции в Киеве, чтобы понять их намерения и дальнейшие действия.

"Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас и как дальше будут вести себя Берлин и Париж. Когда близкие к тебе страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, ты должен быть с ними откровенным", - добавил министр.

Напомним, лидеры Европейского Союза не смогли договориться по предложению Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры ЕС на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.