Лідери ЄС відкинули пропозицію Франції і Німеччини щодо саміту з Путіним

Лідери Європейського союзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Владіміром Путіним у Женеві 16 червня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перший з січня 2014 року саміт ЄС з Путіним буде "діалогом для захисту наших інтересів".

Але після переговорів пізно ввечері на своїй зустрічі в Брюсселі 27 лідерів ЄС не змогли домовитись щодо такого саміту, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель в перші години п’ятниці.

"Це було дуже всебічне обговорення, і воно було нелегке. Сьогодні не було досягнуто домовленості про негайну зустріч лідерів ", - сказала вона журналістам.

Саміти ЄС з Росією припинилися після того, як Москва в березні 2014 року анексувала український півострів Крим і Захід ввів санкції.

Хоча канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що підтримує франко-німецьку пропозицію, багато інших лідерів виступили проти.

"Це була спільна позиція багатьох лідерів" не змінювати позицію щодо Росії, заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі. Раніше він сказав, що ідея саміту схожа на "намагання залучити ведмедя до охорони горщика з медом".

Натомість лідери ЄС повернулись до звичної позиції, попереджаючи про посилення санкцій проти Москви, якщо вона продовжить те, що, за словами ЄС, є російською політикою дезінформації, кібератак та інших нападів.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі.