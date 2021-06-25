Звіт Канади про катастрофу МАУ підтверджує відповідальність Ірану – МЗС

В МЗС заявили, що українська сторона вітає зусилля уряду Канади, спрямовані на встановлення істини та досягнення справедливості у справі збиття українського Боїнга рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це йдеться в коментарі МЗС у зв’язку з оприлюдненням канадського звіту стосовно збиття літака, повідомляє "Європейська правда".

В МЗС зазначили, що звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752.

"Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики!" - йдеться у коментарі.

"Факти очевидні: Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей" - наголосили в МЗС.

Як зазначається, Україна та держави-партнери продовжують дотримуватися позиції щодо вчинення Іраном грубих порушень Чиказької та Монреальської конвенцій.

"Відтак, Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права" - заявили в МЗС..

Серед іншого, це включає обов’язок забезпечення Іраном об’єктивного і неупередженого кримінального розслідування і притягнення усіх винних до відповідальності, а також вжиття Іраном заходів, спрямованих на недопущення аналогічних трагедій в майбутньому.

Як повідомлялося, Канада вимагатиме від Ірану повного відшкодування та детального розслідування знищення літака компанії МАУ в січні минулого року.

Днями уряд Канади оприлюднив свіжі висновки розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.