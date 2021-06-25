Отчет Канады о катастрофе МАУ подтверждает ответственность Ирана - МИД

В МИД заявили, что украинская сторона приветствует усилия правительства Канады, направленные на установление истины и достижение справедливости в деле о сбитии украинского Боинга рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом говорится в комментарии МИД в связи с обнародованием канадского отчета о катастрофе, сообщает "Европейская правда".

В МИД отметили, что отчет канадской группы судебных экспертов подтверждает, что гражданские и военные власти Ирана несут полную ответственность за сбивание рейса PS752.

"Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому попытка свести причину трагедии к "ложным" действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!" - говорится в комментарии.

"Факты очевидны: Иран ответственен за смерть 176 невинных людей" - отметили в МИД.

Как отмечается, Украина и государства-партнеры продолжают придерживаться позиции совершения Ираном грубых нарушений Чикагской и Монреальской конвенций.

"Следовательно, Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом", - заявили в МИД.

Среди прочего, это включает обязанность обеспечения Ираном объективного и беспристрастного уголовного расследования и привлечения всех виновных к ответственности, а также принятия Ираном мер, направленных на недопущение аналогичных трагедий в будущем.

Как сообщалось, Канада потребует от Ирана полного возмещения и детального расследования уничтожения самолета компании МАУ в январе прошлого года.

На днях правительство Канады обнародовало свежие выводы расследования сбивания самолета PS752. Согласно им, нет доказательств, что оно было запланированным, одновременно власти Ирана несут ответственность за катастрофу.