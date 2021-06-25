Прем'єрка Фінляндії: питання щодо саміту з РФ залишається відкритим

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Європейський Союз в майбутньому повернеться до дискусії щодо відновлення діалогу на вищому рівні з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Марін сказала перед другим днем саміту ЄС у Брюсселі.

"Дискусія була досить довгою, різні країни мали різні думки, на якому рівні має відбуватися діалог. Питання досі відкрите, але минулого вечора ми домовилися щодо певних контактів і на цьому поки все", - сказала Марін.

За її словами, було правильним ініціювати дискусію, але час для такого рішення ще настав. "Це було важливо, але вчора ще не був слушний час. Думаю, ми продовжимо дискусії в майбутньому", - додала Марін.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.