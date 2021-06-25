Премьер Финляндии: вопрос саммита по РФ остается открытым

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Европейский Союз в будущем вернется к дискуссии о восстановлении диалога на высшем уровне с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Марин сказала перед вторым днем ​​саммита ЕС в Брюсселе.

"Дискуссия была достаточно долгой, разные страны имели разные мнения о том, на каком уровне должен происходить диалог. Вопрос до сих пор открыт, но вчера вечером мы договорились об определенных контактах, и на этом пока все", - сказала Марин.

По ее словам, было правильным инициировать дискуссию, но время для такого решения еще не пришло. "Это было важно, но вчера еще не было удобное время. Думаю, мы продолжим дискуссии в будущем", - добавила Марин.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.