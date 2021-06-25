Президент Євроради не зміг пояснити ініціативу Німеччини щодо саміту з Путіним

Президент Європейської ради Шарль Мішель не зміг пояснити, чому Німеччина та Франція ініціювали обговорення на саміті ЄС питання відновлення діалогу з Росією на високому рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На брифінгу за підсумками дводенного саміту у Брюсселі журналісти прямо поставили питання Мішелю: чому Німеччина та Франція наполягали на саміті з Владіміром Путіним і чого саме не вистачає в діалозі, якщо сам Мішель двічі спілкувався з російським лідером телефоном за останні місяці.

Однак Мішель не пояснив франко-німецьку пропозицію, натомість заявивши, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції щодо РФ.

"Учора ввечері ми провели дуже глибокі дебати, і це служить основою для того, щоб на основі єдності з'ясувати принципи, на яких ми хочемо базувати наші відносини з Росією. Нашою метою має бути сильніша реакція на захист наших цінностей", - сказав Мішель.

Він заявив, що ЄС суворо засуджує руйнівну і незаконну активність Росії, а імплементація Мінських угод є фундаментальною умовою для будь-яких можливих змін у відносинах з Росією.

"Ми також відчуваємо, що повинні діяти не тільки у форматі слів і заяв, але і діяти для посилення інституцій в країнах "Східного партнерства" і збільшувати співпрацю із ними", - сказав він.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу на саміті 24 червня не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.