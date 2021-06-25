Президент Евросовета не смог объяснить инициативу Германии по саммиту с Путиным

Президент Европейского совета Шарль Мишель не смог объяснить, почему Германия и Франция инициировали обсуждение на саммите ЕС вопроса возобновления диалога с Россией на высоком уровне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На брифинге по итогам двухдневного саммита в Брюсселе журналисты прямо задали вопрос Мишелю: почему Германия и Франция настаивали на саммите с Владимиром Путиным и чего именно не хватает в диалоге, если сам Мишель дважды общался с российским лидером по телефону за последние месяцы.

Однако Мишель не объяснил франко-германское предложение, зато заявив, что ЕС должен придерживаться единой позиции по РФ.

"Вчера вечером мы провели очень глубокие дебаты, и это служит основой для того, чтобы на основе единства выяснить принципы, на которых мы хотим базировать наши отношения с Россией. Нашей целью должна быть более сильная реакция в защиту наших ценностей", - сказал Мишель.

Он заявил, что ЕС строго осуждает разрушительную и незаконную активность России, а имплементация Минских соглашений является фундаментальным условием для любых возможных изменений в отношениях с РФ.

"Мы также чувствуем, что должны действовать только в формате слов и заявлений, но и действовать для усиления институтов в странах Восточного партнерства и увеличивать сотрудничество с ними", - сказал он.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.