Макрон каже, що він не "одержимий" самітом ЄС із Путіним

Французький президент Еммануель Макрон в п'ятницю став на захист спроби Франції та Німеччини провести саміт ЄС з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як лідери східноєвропейських країн відкинули цю ініціативу.

Із такою заявою Макрон виступив після саміту лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Не було консенсусу для швидкого саміту. На мій погляд, це не трагедія. Найголовніше - залишатися єдиними. Розбіжності нас послаблюють ", - заявив Макрон на пресконференції.

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"Сьогоднішнє відхилення полягає в тому, що ми - найжорсткіша сила стосовно Росії, незважаючи на те, що вони наші сусіди", - сказав він, додавши, що колеги-лідери ЄС не висловлювали таких же заперечень, коли президент США Джо Байден зустрічався з Путіним.

"Ми бачили, як президент Байден зустрічався з президентом Путіним кілька тижнів тому. Я сказав своїм друзям за столом: він не питав вашої думки. І ви бачите, як вони зустрічаються разом, і це вас не шокує. Ми дивні", - сказав Макрон.

Канцлер Австрії Себастіян Курц та італієць Маріо Драгі заявили, що підтримують франко-німецьку пропозицію, тоді як багато інших лідерів виступили проти.

"У мене немає одержимості щодо саміту за участю 27 (лідерів)", - сказав Макрон.

"Я буду відвертий, мені не потрібен саміт ЄС, щоб побачити Владіміра Путіна. Я бачив його кілька разів в якості президента і буду продовжувати зустрічатися з ним", - додав він.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.