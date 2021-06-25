Макрон говорит, что он не "одержим" саммитом ЕС с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон в пятницу встал на защиту попытки Франции и Германии провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным после того, как лидеры восточноевропейских стран отвергли эту инициативу.

С таким заявлением Макрон выступил после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Не было консенсуса для быстрого саммита. На мой взгляд, это не трагедия. Самое главное - оставаться едиными. Разногласия нас ослабляют", - заявил Макрон на пресс-конференции.

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"Сегодняшнее отклонения заключается в том, что мы - самая жесткая сила по отношению к России, несмотря на то, что они наши соседи", - сказал он, добавив, что коллеги-лидеры ЕС не высказывали таких же возражений, когда президент США Джо Байден встречался с Путиным.

"Мы видели, как президент Байден встречался с президентом Путиным несколько недель назад. Я сказал своим друзьям за столом: он не спрашивал вашего мнения. И вы видите, как они встречаются вместе, и это вас не шокирует. Мы странные", - сказал Макрон.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и итальянец Марио Драги заявили, что поддерживают франко-германское предложение, тогда как многие другие лидеры выступили против.

"У меня нет одержимости по поводу саммита с участием 27 (лидеров)", - сказал Макрона.

"Я буду откровенен, мне не нужен саммит ЕС, чтобы увидеть Владимира Путина. Я видел его несколько раз в качестве президента и буду продолжать встречаться с ним", - добавил он.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.