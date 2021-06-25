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Посли Франції і Німеччини пояснювали в МЗС ідею відновлення самітів ЄС-Росія

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Посли Франції і Німеччини пояснювали в МЗС ідею відновлення самітів ЄС-Росія

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:39

До МЗС України у п’ятницю було запрошено послів Німеччини та Франції в Україні для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС-РФ.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей. 

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У відповідь посли відзначили, що це була лише ідея для обговорення у контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії на засіданні Європейської ради 24 червня. Зазначена пропозиція в кінцевому результаті не була підтримана. 

Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінним друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. 

Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням, додали в МЗС.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

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