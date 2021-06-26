Фінляндія: футбольні фанати могли масово заразитись COVID-19 у ресторані Санкт-Петербурга

Фінське відомство охорони здоров'я і соціального розвитку THL опублікувало назву петербурзького ресторану, в якому, імовірно, масово заразилися коронавірусом фінські футбольні вболівальники, які приїхали в Росію на матчі Євро-2020.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Ресторан має назву Alpenhaus, він розташований на Крестовському острові неподалік від стадіону "Газпром-Арена".

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THL закликає до особливої ​​обережності туристів, що відвідали цей ресторан.

Станом на вчора серед фінів, які повернулися з Санкт-Петербурга, вже виявлено близько ста випадків зараження коронавірусом.

За словами відомства, людям, які приїхали з Петербурга автобусами компанії Neva Tours 22 і 23 червня, слід уникати контактів з людьми, які не є членами їх сім'ї, і пройти тестування на коронавірус через 72 години після в'їзду в країну. Заклик стосується і пасажирів 15 інших автобусів, які вирушили в бік Фінляндії у вівторок близько 12 години дня.

У Фінляндії вкрай стурбовані можливим поширенням з Росії дельта-варіанту коронавірусу. Цього тижня кумулятивна захворюваність в Росії підскочила до позначки в 240 випадків на 100 тисяч жителів за останні 14 днів. У Фінляндії цей показник перебуває на рівні 19.

Як повідомлялося, повернення фінських футбольних фанатів, які приїхали з Росії після матчів Євро-2020, спричинило сплеск щоденних випадків захворювання на коронавірус у їхній країні.