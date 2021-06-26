Финляндия: футбольные фанаты могли массово заразиться COVID-19 в ресторане Санкт-Петербурга

Финское ведомство здравоохранения и социального развития THL опубликовало название петербургского ресторана, в котором, вероятно, массово заразились коронавирусом финские футбольные болельщики, которые приехали в Россию на матчи Евро-2020.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ресторан называется Alpenhaus, он расположен на Крестовском острове неподалеку от стадиона "Газпром-Арена".

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THL призывает к особой осторожности туристов, посетивших этот ресторан.

По состоянию на вчера среди финнов, которые вернулись из Санкт-Петербурга, уже обнаружено около ста случаев заражения коронавирусом.

По словам ведомства, людям, которые приехали из Петербурга автобусами компании Neva Tours 22 и 23 июня, следует избегать контактов с людьми, которые не являются членами их семьи, и пройти тестирование на коронавирус через 72 часа после въезда в страну. Призыв касается и пассажиров 15 других автобусов, которые отправились в сторону Финляндии во вторник около 12:00 дня.

В Финляндии крайне обеспокоены возможным распространением из России дельта-варианта коронавируса. На этой неделе кумулятивная заболеваемость в России подскочила до отметки в 240 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. В Финляндии этот показатель находится на уровне 19.

Как сообщалось, возвращение финских футбольных фанатов, которые приехали из России после матчей Евро-2020, вызвало всплеск ежедневных случаев заболевания коронавирусом в их стране.