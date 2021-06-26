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Меркель вважає, що в ЄС існує серйозна проблема з Угорщиною

Субота, 26 червня 2021, 14:20

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про "серйозну проблему" в ЄС навколо Угорщини. 

Про це вона заявила пресконференції у Брюсселі у п'ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Існують дуже глибокі, дуже різні уявлення", - прокоментувала Меркель нещодавно ухвалений угорський закон, який обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність серед дітей і молоді. 

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На саміті ЄС 24-25 червня Угорщину гостро критикували через цей документ.

Меркель нагадала про те, що Євросоюз - не просто спільний ринок, але й спільні цінності.

"Якщо їх немає, то треба говорити", - вважає Меркель.

Вона розритикувала той факт, що новий угорський закон прирівнює інформування молоді до кримінально караної діяльності, як-то педофілії.

Водночас Меркель не підтримала різку заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про те, що Будапешт "має або зрозуміти, що є членом Європейського Союзу, тобто членом спільноти зі спільними цінностями, якою ми є... Або вийти (зі складу ЄС - Ред.)".

Минулого тижня угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі. У середу законопроєкт підписав президент Угорщини.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала законопроєкт "ганьбою" і заявила, що використовуватиме "всі юридичні повноваження для забезпечення гарантування прав усіх громадян ЄС".

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