Меркель считает, что в ЕС существует серьезная проблема с Венгрией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о "серьезной проблеме" в ЕС вокруг Венгрии.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Существуют очень глубокие, очень разные представления", - прокомментировала Меркель недавно принятый венгерский закон, ограничивающий распространение информации о гомо- и транссексуальности среди детей и молодежи.

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На саммите ЕС 24-25 июня Венгрию остро критиковали за этот документ.

Меркель напомнила о том, что Евросоюз - не просто общий рынок, но и общие ценности.

"Если их нет, то надо говорить", - считает Меркель.

Она раскритиковала тот факт, что новый венгерский закон приравнивает информирование молодежи к уголовно наказуемой деятельности, такой как педофилия.

В то же время Меркель не поддержала резкое заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что Будапешт "должен или понять, что является членом Европейского Союза, то есть членом сообщества с общими ценностями, которым мы есть... Или выйти (из состава ЕС - ред.) ".

На прошлой неделе венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола. В среду законопроект подписал президент Венгрии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект "позором" и заявила, что будет использовать "все юридические полномочия для обеспечения гарантирования прав всех граждан ЕС".