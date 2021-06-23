"Це - ганьба": Єврокомісія планує правові заходи проти угорського закону щодо ЛГБТ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла задіяти всі правові механізми для проти ухваленого в Угорщині закону про ЛГБТ.

Про це вона заявила на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Угорський закон – це ганьба. Я доручила відповідним уповноваженим особам Єврокомісії направити листа Угорщині і висловити наше занепокоєння перед тим, як документ набуде чинності", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, цей закон очевидно дискримінує людей за ознакою сексуальної орієнтації і суперечить усім основним цінностям Європейського союзу.

"Ми не будемо йти на компроміси щодо цих принципів. Я вже казала це раніше і хочу повторити: я використовую всі правові інструменти Єврокомісії для захисту прав громадян ЄС, ким би вони не були і де б вони не жили", - додала вона.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував візит до Мюнхена на гру своєї збірної на чемпіонаті Європи з футболу проти Німеччини на тлі критики через ухвалений закон про ЛГБТ.

Нагадаємо, угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.