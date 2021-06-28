У Франції - мінімум госпіталізацій з жовтня, вакциновані майже третина населення

У Франції на 27 червня кількість госпіталізованих хворих на коронавірус знизилась до менше 9 тисяч вперше за останні вісім місяців - з жовтня 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro з посиланням на дані органів охорони здоров’я.

Станом на неділю, у лікарнях перебували 8986 коронахворих, тоді як на суботу ще 9024. На піку весняної хвилі епідемії у лікарнях одночасно перебували близько 31 тисячі хворих.

У реанімаціях знахояться 1345 осіб, тоді як два місяці тому ця цифра становила 6000. Померли за попередню добу 17 коронахворих.

Щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали 49,5% населення країни, і близько третини - 31,6% - завершили курс вакцинації.

Органи охорони здоров’я закликають французів не зволікати з вакцинацією, щоб не втратити час на тлі поширення штаму Delta, вперше виявленого в Індії, який є більш заразним за інші.

Нагадаємо, з 20 червня у Франції скасували комендантську годину, а маска перестала бути обов’язковою надворі з 16 червня - за умови, що це не місця скупчення людей.