Во Франции - минимум госпитализаций с октября, вакцинированы почти треть населения

Во Франции на 27 июня число госпитализированных больных с коронавирусом снизилось до менее 9000 впервые за последние восемь месяцев - с октября 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные органов здравоохранения.

По состоянию на воскресенье, в больницах находились 8986 пациентов с коронавирусом, тогда как на субботу - еще 9024. На пике весенней волны эпидемии в больницах одновременно находилось около 31 000 больных.

В реанимации находятся 1345 человек, тогда как два месяца назад эта цифра составляла 6000. Умерли за предыдущие сутки 17 больных.

Прививку от коронавируса по крайней мере первой дозой получили 49,5% населения страны, и около трети - 31,6% - завершили курс вакцинации.

Органы здравоохранения призывают французов не затягивать с вакцинацией, чтобы не потерять время на фоне распространения более заразного штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии.

Напомним, с 20 июня во Франции отменили комендантский час, а маска перестала быть обязательной на улице с 16 июня - при условии, что это не места скопления людей.