Франція раніше запланованого скасовує носіння масок на вулиці і комендантську годину

Прем’єр Франції Жан Кастекс оголосив про скасування двох основних заходів у боротьбі з пандемією коронавірусу, "не чекаючи 1 липня", як це спочатку планувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Жан Кастекс оголосив у середу, 16 червня, про скасування обов’язку носіння маски на вулиці з четверг. В якості винятку маски потрібні будуть у певних обставинах - скупчення людей, черги, стадіони.

Носіння маски залишатиметься обов’язковим у закритих приміщеннях.

Комендантську годину о 23. 00 буде скасовано в неділю, 20 червня.

Ці оголошення надходять у контексті покращення ситуації у сфері охорони здоров'я "швидше, ніж сподівалося".

Зараз Франція перебуває "нижче порогу 5000 випадків на день. Це покращення стосується всієї території, на сьогодні жоден департамент не викликає занепокоєння", - зазначив прем'єр-міністр.

Жан Кастекс також закликав французів робити щеплення, щоб досягти наприкінці серпня мети в "35 мільйонів щеплених двома дозами".