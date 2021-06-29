ICAO до вересня продовжила розслідування примусової посадки Ryanair в Мінську
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) до вересня продовжила розслідування інциденту з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair в Мінську.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міністерства комунікацій і транспорту Литви.
ICAO наприкінці травня почала міжнародне розслідування вимушеної посадки Ryanair і в понеділок опублікувала проміжний звіт.
"Рада ICAO, оцінивши цей звіт на засіданні в понеділок, заявила, що для завершення розслідування буде потрібен додатковий час, оскільки необхідно зібрати додаткову інформацію від держав і організацій, причетних до інциденту. Наступна презентація звіту запланована на вересень", - заявили в міністерстві.
Рада ICAO зазначила, що інформації, отриманої від країн і організацій, поки недостатньо для визначення всіх обставин події та конкретної послідовності подій, а також для відповіді на будь-які запитання.
Відзначається, що Білорусь надала слідству багато інформації російською мовою і цю інформацію необхідно перекласти.
Нагадаємо, 24 червня ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження.
У відповідь Білорусь призупинила свою участь в ініціативі "Східне партнерство" і відкликала посла в ЄС.