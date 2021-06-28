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Білорусь призупинила участь у "Східному партнерстві" і відкликає посла в ЄС

Понеділок, 28 червня 2021, 17:19

Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Білорусі.

Рішення пояснюється санкціями ЄС, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після вимушеної посадки літака Ryanair.

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Також повідомляється, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

Крім того, постійний представник Білорусі при ЄС відгукується в Мінськ для консультацій.

"Главі Представництва ЄС в Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", - йдеться в заяві.

МЗС також оголосив, що у відповідному порядку буде заборонений в'їзд до Білорусі представникам європейських структур і особам з країн Європейського союзу, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

"Східне партнерство" - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Нагадаємо, 24 червня ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження

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