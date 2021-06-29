ICAO до сентября продолжила расследование принудительной посадки Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) до сентября продолжила расследование инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства коммуникаций и транспорта Литвы.

ICAO в конце мая начала международное расследование вынужденной посадки Ryanair и в понедельник опубликовала промежуточный отчет.

"Совет ICAO, оценив этот отчет на заседании в понедельник, заявила, что для завершения расследования потребуется дополнительное время, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту. Следующая презентация отчета запланирована на сентябрь", - заявили в министерстве.

Совет ICAO отметил, что информации, полученной от стран и организаций, пока недостаточно для определения всех обстоятельств происшествия и конкретной последовательности событий, а также для ответа на любые вопросы.

Отмечается, что Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке, и эту информацию необходимо перевести.

Напомним, 24 июня ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдения.

В ответ Беларусь приостановила свое участие в инициативе "Восточное партнерство" и отозвала посла в ЕС.