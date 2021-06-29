У метро Парижа вперше за час карантину повернуться музиканти

300 музикантів, що мають офіційний дозвіл грати у переходах і станціях паризького метро, зможуть повернутися туди з середи 30 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на BFMTV.

Музикантам заборонили грати у метро з початком пандемії коронавірусу. Тепер їм дозволили повернутися, але поки лише у коридори - всередині вагонів грати і далі заборонено.

За правилами, музиканти повинні будуть грати у масці і тримати відстань з потоком людей. Поки не уточнюють, чи зможуть повернутися у метро виконавці, які через особливості своїх інструментів не можуть дотримуватися маскового режиму - наприклад, флейтисти чи саксофоністи.

Для отримання акредитації на гру у паризькому метро музиканти беруть участь у спеціальному кастингу, щоб підтвердити свою майстерність. Такі конкурси у часи до епідемії проводилися кожні пів року.

Нагадаємо, з 17 червня Франція скасувала масковий режим надворі, а з 20 червня перестала діяти нічна комендантська година.