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В метро Парижа впервые за время карантина вернутся музыканты

Вторник, 29 июня 2021, 14:35

300 музыкантов, имеющих официальное разрешение играть в переходах и на станциях парижского метро, ​​смогут вернуться туда со среды 30 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Музыкантам запретили играть в метро с началом пандемии коронавируса. Теперь им разрешили вернуться, но пока только в коридоры - внутри вагонов играть и дальше запрещено.

По правилам, музыканты должны будут играть в маске и держаться на расстоянии от потока людей. Пока не уточняется, смогут ли вернуться в метро исполнители, которые из-за особенностей своих инструментов не могут придерживаться масочного режима - например, флейтисты или саксофонисты.

Для получения аккредитации на игру в парижском метро музыканты участвуют в специальном кастинге, чтобы подтвердить свое мастерство.

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