Рада схвалила судову реформу з поправками, до яких закликали ЄС і США

Верховна рада ухвалила законопроєкт №3711-д, який передбачає зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Про це повідомляє "Українська правда".

За ухвалення законопроєкту висловилось 293 нардепи, проти – 20, утримались – 26.

Підтримали редакцію законопроєкту із запропонованими поправками 217 нардепів від "Слуги народу", 22 – від "Європейської солідарності", 15 – від "Голосу", 19 – від "Довіри" та 13 обранців фракції "За майбутнє". Не дали голосів у підтримку закону фракції "Батьківщина" та "ОПЗЖ".

Законопроєкт, який ухвалили нардепи, передбачає, що членів ВККС відбиратиме конкурсна комісія з шести членів. Йдеться про трьох чинних суддів або суддів у відставці та трьох незалежних міжнародних експертів.

Водночас нардепи прийняли 453-тю поправку, яка передбачає, що міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до ВККС. За її внесення до законопроєкту проголосували 255 нардепів, хоча перед цим профільний комітет відхилив її. Проте під час засідання голова Комітету з питань правової політики Андрій Костін закликав нардепів підтримати поправку.

Нагадаємо, посольство США та представництво Європейського Союзу в Україні виступили зі спільною заявою, у якій наголосили на важливості незалежних комісій з відбору посадовців для судової системи та закликали узгодити з рекомендаціями "Венеційки" до другого читання законопроєкти, в тому числі проєкт про ВККС.

Венеційська комісія заявляла, що підготовлені Верховною радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу.