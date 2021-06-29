Рада одобрила судебную реформу с поправками, к которым призывали ЕС и США

Верховная рада приняла законопроект №3711-д, предусматривающий изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

За принятие законопроекта высказались 293 нардепа, против - 20, воздержались - 26.

Поддержали редакцию законопроекта с предложенными поправками 217 нардепов от "Слуги народа", 22 - от "Европейской солидарности", 15 - от "Голоса", 19 - от "Доверия" и 13 избранников фракции "За будущее". Не дали голосов в поддержку закона фракции "Батькивщина" и "ОПЗЖ".

Законопроект, который приняли нардепы, предусматривает, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из шести членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертах.

В то же время нардепы приняли 453-ю поправку, которая предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС. За ее внесение в законопроект проголосовали 255 нардепов, хотя перед этим профильный комитет отклонил ее. Однако во время заседания председатель Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал нардепов поддержать поправку.

Напомним, посольство США и представительство Европейского Союза в Украине выступили с совместным заявлением, в котором отметили важность независимых комиссий по отбору должностных лиц для судебной системы и призвали согласовать с рекомендациями Венецианской комиссии ко второму чтению законопроекты, в том числе проект о ВККС.

Венецианская комиссия заявляла, что подготовленные Верховной радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, убьют судебную реформу.