У США та ЄС закликали Україну до "мужності" через плани Ради схвалити скандальний законопроєкт

Посольство США та представництво Європейського Союзу в Україні виступили зі спільною заявою, у якій наголосили на важливості незалежних комісій з відбору посадовців для судової системи та закликали узгодити з рекомендаціями "Венеційки" до другого читання законопроєкти, в тому числі скандальний проєкт про ВККС, який планує ухвалити Рада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковану у середу, 16 червня, заяву дипломатичних представництв США і ЄС.

У заяві наголошується, що однією з найважливіших передумов успіху судової реформи та боротьби з корупцією є роль незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами України, в комісіях, які вибирають та перевіряють посадовців для судової системи й антикорупційних установ України.

"Незалежні експерти загрожують тим, хто виграє від існуючої системи та прагне зберегти контроль над важелями влади в Україні. Україна довела успішність такої моделі реформ, яка забезпечує, що комісії служать українському народу, а не корисливим інтересам тих, які прагнуть його контролювати", - сказано у зверненні.

ЄС і США нагадують, що Венеційська комісія вважає надання міжнародним членам комісій переважного голосу у разі рівності голосів після повторного голосування прийнятним з точки зору національного суверенітету.

У цьому зв’язку ЄС і США закликали узгодити поточні законопроєкти, в тому числі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які зараз перебувають у парламенті, з рекомендаціями Венеційської комісії до їх другого і остаточного читання.

"Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дадуть змогу досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни. Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їх роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави.

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Щоб це призначення реалізувалося, ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України та просимо його діяти з політичною мужністю. Ми закликаємо його, при розмірковуванні над майбутнім, подумати про прагнення українського народу", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Венеційська комісія вважає, що підготовлені Верховною радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу.

Під час виступу на конференції "Демократія у дії" у Києві глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що закон 3711-д (про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, і "Венеційка" його не підтримує.

У березні ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3711-д про правила формування ВККС – органу, який буде відповідальним за добір понад 2000 суддів на вакантні посади в судах по всій Україні та перевірку 2000 діючих суддів на доброчесність.