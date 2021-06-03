ФБР звинуватило російських хакерів у кібератаці на компанію JBS

ФБР заявило, що за кібератакою на найбільшу у світі м’ясопереробну компанію JBS стояло російське кіберзлочинне угруповання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

ФБР стверджує, що працює над притягненням групи REvil до відповідальності за хакерство на JBS.

Кібератака протягом вихідних зупинила деякі операції JBS у США, Канаді та Австралії.

Revil - також відомий як Sodinokobi - є одним з найпродуктивніших кіберзлочинних картелів у світі.

"Ми приписуємо атаку JBS REvil і Sodinokibi і старанно працюємо над тим, щоб притягнути зловмисників до відповідальності", - йдеться в заяві ФБР.

"Ми продовжуємо зосереджувати свої зусилля на визначенні ризиків і наслідків та притягненні відповідальних кіберакторів до відповідальності" – додали в ФБР.

Як повідомлялося, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що JBS передала деталі хакерської атаки Білому дому і що Сполучені Штати зв'язалися з російським урядом з цього приводу, а ФБР проводить розслідування.

"JBS повідомила адміністрацію про те, що атака була здійснена злочинною організацією, яка, ймовірно, базується в Росії. Білий дім безпосередньо взаємодіє з російським урядом у цьому питанні та передає повідомлення про те, що відповідальні держави не приховують злочинців", - додала вона.