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ФБР обвинило российских хакеров в кибератаке на компанию JBS

Четверг, 3 июня 2021, 08:18

ФБР заявило, что за кибератакой на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стоял российское киберпреступных группировки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

ФБР утверждает, что работает над привлечением группы REvil к ответственности за хакерство в JBS.

Кибератака на выходных остановила некоторые операции JBS в США, Канаде и Австралии.

Revil - также известный как Sodinokobi - один из самых киберпреступных картелей в мире.

"Мы приписываем атаку JBS REvil и Sodinokibi и усердно работаем над тем, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности", - говорится в заявлении ФБР.

"Мы продолжаем концентрировать свои усилия на определении рисков и последствий и привлечении ответственных киберакторив к ответственности" - добавили в ФБР.

Как сообщалось, прессекретар Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS передала детали хакерской атаки Белому дому и Соединенные Штаты связались с российским правительством по этому поводу, а ФБР проводит расследование.

"JBS сообщила администрации о том, что атака была осуществлена ​​преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом непосредственно взаимодействует с российским правительством в этом вопросе и передает сообщение о том, что ответственные государства не скрывают преступников", - добавила она.

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