ФБР обвинило российских хакеров в кибератаке на компанию JBS
ФБР заявило, что за кибератакой на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стоял российское киберпреступных группировки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
ФБР утверждает, что работает над привлечением группы REvil к ответственности за хакерство в JBS.
Кибератака на выходных остановила некоторые операции JBS в США, Канаде и Австралии.
Revil - также известный как Sodinokobi - один из самых киберпреступных картелей в мире.
"Мы приписываем атаку JBS REvil и Sodinokibi и усердно работаем над тем, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности", - говорится в заявлении ФБР.
"Мы продолжаем концентрировать свои усилия на определении рисков и последствий и привлечении ответственных киберакторив к ответственности" - добавили в ФБР.
Как сообщалось, прессекретар Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS передала детали хакерской атаки Белому дому и Соединенные Штаты связались с российским правительством по этому поводу, а ФБР проводит расследование.
"JBS сообщила администрации о том, что атака была осуществлена преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом непосредственно взаимодействует с российским правительством в этом вопросе и передает сообщение о том, что ответственные государства не скрывают преступников", - добавила она.