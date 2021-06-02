Білий дім зв’язався з Кремлем через кібератаку на найбільшу в світі м’ясопереробну компанію

Білому дому повідомили, що кібератака на найбільшу в світі м'ясопереробну компанію, яка порушила виробництво м'яса в Північній Америці та Австралії, відбулася від злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Кібератака на бразильську JBS призвела до припинення її австралійських операцій у понеділок і зупинила забій худоби на заводах у кількох штатах США.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що JBS передала деталі хакерської атаки Білому дому і що Сполучені Штати зв'язалися з російським урядом з цього приводу, а ФБР проводить розслідування.

"Білий дім запропонував допомогу JBS, і наша команда з міністерства сільського господарства протягом останнього дня кілька разів зверталася до їх керівництва", - сказала Жан-П'єр.

"JBS повідомила адміністрацію про те, що атака була здійснена злочинною організацією, яка, ймовірно, базується в Росії. Білий дім безпосередньо взаємодіє з російським урядом у цьому питанні та передає повідомлення про те, що відповідальні держави не приховують злочинців", - додала вона.

Якщо напади триватимуть, споживачі США можуть спостерігати підвищення цін на м’ясо в літній сезон гриля, а експорт м’яса може бути порушений на тлі сильного попиту з боку Китаю.

JBS заявила, що призупинила роботу всіх уражених систем та повідомила органи влади.

За оцінками галузі, компанія, штаб-квартира якої розташована в Північній Америці, контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.

Кібератака сталася менше ніж через місяць після того, як хакери, пов’язані з РФ, атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline.