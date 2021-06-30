У Швеції перемовини про новий уряд доручили лідеру найбільшої опозиційної сили

У Швеції після першого в історії вотуму недовіри уряду та відставки прем’єра Стефана Левена перемовини про формування уряду доручили представнику опозиції, лідеру Поміркованої коаліційної партії Ульфу Крістерссону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Спікер парламенту Андреас Норлен уповноважив Крістерссона вести перемовини з рештою лідерів та спробувати досягти згоди щодо формування нового уряду - або шляхом створення коаліції, або домовленості щодо такого складу уряду, який більшість погодиться толерувати.

Помірковану коаліційну партію (попри її назву) відносять до правого спектру політичих сил.

Спікер пояснив свій вибір ключового перемовника тим, що Крістерссон є лідером найбільшої політсили у тій групі, що голосувала проти уряду Левена. "Тож доцільно, щоб він отримав шанс побачити, які у нього є можливості для формування уряду", - зазначив Андреас Норлен. Крім того, за його словами, таке рішення схвалювали більшість лідерів політсил.

Наразі з підтримкою Ліберальної партії, Християнських демократів та крайніх правих Шведських демократів, Помірній коаліційній партії все одно не вистачить одного голосу для формування парламентської більшості, тож їм доведеться розраховувати на голоси Центристської партії.

Норлен заявив, що на ці перемовини відводиться три дні і вже у п’ятницю Крістерссон очікувано має доповідати про результати, але за необхідності час, виділений на перемовини, можливо буде продовжити.

Якщо Крістрерссону не вдасться забезпечити результат, буде обрано нового перемовника і процес продовжиться.

Норлен заявив також, що планує не затягувати надмірно з формуванням уряду і щотижня має відбуватися голосування за запропоновану кандидатуру на посаду прем’єра. Згідно із законодавством, таких голосувань може бути чотири, а провал усіх кандидатур означатиме дострокові вибори.

Попереднього разу формування уряду у Швеції після парламентських виборів 2018 року тривало чотири місяці.

Нагадаємо, 21 червня парламент Швеції проголосував за вотум недовіри прем’єр-міністру Стефану Левену, проти прем’єра проголосували чотири політичні сили. З ініціативою вотуму недовіри окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах.

Уряд меншості Льовена - соціал-демократів та "зелених" - прийшов до влади у 2019 році. Угода між політсилами передбачала низку ліберальних ринкових реформ.