В Швеции переговоры о правительстве поручили лидеру крупнейшей оппозиционной силы

В Швеции после первого в истории вотума недоверия правительству и отставки премьера Стефана Лёвена переговоры о формировании правительства поручили представителю оппозиции, лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Спикер парламента Андреас Норлен уполномочил Кристерссона вести переговоры с остальными лидерами и попытаться достичь согласия для формирования нового правительства - или путем создания коалиции, или договоренности о таком составе правительства, который большинство согласится поддерживать.

Умеренную коалиционную партию (несмотря на её название) относят к правому спектру политических сил.

Спикер объяснил свой выбор ключевого переговорщика тем, что Кристерссон является лидером крупнейшей политсилы в группе, голосовавшей против правительства Лёвена. "Поэтому целесообразно, чтобы он получил шанс увидеть, какие у него есть возможности для формирования правительства", - отметил Андреас Норлен. Кроме того, по его словам, такое решение одобряли большинство лидеров политсил.

Сейчас с поддержкой Либеральной партии, Христианских демократов и крайне правых Шведских демократов, Умеренной коалиционной партии все равно не хватит одного голоса для формирования парламентского большинства, поэтому им придется рассчитывать на голоса Центристской партии.

Норлен заявил, что на эти переговоры отводится три дня и уже в пятницу Кристерссон ожидаемо имеет докладывать о результатах, но при необходимости время, выделенное на переговоры, возможно будет продолжить.

Если Кристрерссону не удастся обеспечить результат, будет избран новый переговорщик и процесс продолжится.

Норлен заявил также, что планирует не затягивать чрезмерно с формированием правительства и еженедельно должно происходить голосование за предложенную кандидатуру на пост премьера. Согласно законодательству, таких голосований может быть четыре, а провал всех кандидатур будет означать досрочные выборы.

В прошлый раз формирование правительства в Швеции после парламентских выборов 2018 года длилось четыре месяца.

Напомним, 21 июня парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Лёвену, против премьера проголосовали четыре политические силы. С инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Главным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.

Правительство меньшинства Лёвена - социал-демократов и "зеленых" - пришло к власти в 2019 году. Соглашение между политсилами предусматривало ряд либеральных рыночных реформ.