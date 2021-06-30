Франція очікує санкцій проти Угорщини за спрямований проти ЛГБТ закон

Міністр з питань європейських справ Франції Клеман Бон заявив у середу, що очікує певних санкцій проти Угорщини через закон, спрямований проти ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бон також заявив, що не підтримує ідею вигнання Угорщини з Європейського союзу, повторивши попередні коментарі з цього приводу від президента Франції Еммануеля Макрона.

"Я не за те, щоб Угорщину вигнали з Євросоюзу", - сказав він.

Минулого тижня лідери Європейського Союзу зіткнулися зі своїм колегою, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щодо нового закону Угорщини про боротьбу з "пропагандою ЛГБТ", наголосивши на своїй відданості захищати права геїв та здійснюючи тиск на Будапешт.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у минулий четвер, що Угорщина не повинна бути частиною ЄС через ухвалення нового закону, що забороняє обговорення ЛГБТ-тематики в школах.

Раніше угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі. У середу законопроєкт підписав президент Угорщини.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала законопроєкт "ганьбою" і заявила, що використовуватиме "всі юридичні повноваження для забезпечення гарантування прав усіх громадян ЄС".