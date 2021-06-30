Франция ожидает санкций против Венгрии за направленный против ЛГБТ закон

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил в среду, что ожидает определенных санкций против Венгрии из-за закона, направленного против ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бон также заявил, что не поддерживает идею изгнания Венгрии из Европейского Союза, повторив предыдущие комментарии по этому поводу президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я не за то, чтобы Венгрию выгнали из Евросоюза", - сказал он.

На прошлой неделе лидеры Европейского Союза поспорили со своим коллегой, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, из-за нового закона Венгрии о борьбе с "пропагандой ЛГБТ", подчеркнув свою преданность защите прав геев и осуществляя давление на Будапешт.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в минувший четверг, что Венгрия не должна быть частью ЕС после принятия нового закона, запрещающего обсуждение ЛГБТ-тематики в школах.

Ранее венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола. В среду законопроект подписал президент Венгрии.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект "позором" и заявила, что будет использовать "все юридические полномочия для обеспечения гарантирования прав всех граждан ЕС".