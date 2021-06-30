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У Грузії остаточно скасували "коронавірусну" комендантську годину 

Середа, 30 червня 2021, 13:33

У Грузії з 30 червня після майже восьми місяців остаточно скасовують заборону на пересування у нічний час, запроваджену серед заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Рішення про скасування комендантської години з 1 липня ухвалила Міжвідомча координаційна рада. 

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Комендантська година ще зачепила частину доби 30 червня - з опівночі до четвертої ранку, і вже не настане з 23:00.

Прем’єр Іраклій Гарібашвілі оголосив також, що громадянам та юридичним особам спишуть штрафи за порушення карантинних правил на загальну суму 76 млн ларі.

Нагадаємо, комендантську годину у семи найбільших містах запровадили з 9 листопада - спершу з 22:00 до 05:00, а згодом - з 21:00 та поширили на всю територію Грузії.

За порушення комендантської години штраф для фізосіб складав 2 тисячі ларі (600 доларів), а для юридичної особи - 10 тисяч ларі (3 тисячі доларів).

Дію комендантської години призупиняли лише тричі - під час другого туру парламентських виборів 21 листопада 2020 року, на новорічну і різдвяну ніч. На Великдень її не скасовували, але скоротили відповідно до графіка всенічних служб. 

Грузія запроваджувала комендантську годину і під час найпершого локдауну навесні 2020 року, тоді вона діяла з 21:00 до 06:00.

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