В Грузии окончательно отменили "коронавирусный" комендантский час

В Грузии с 30 июня после почти восьми месяцев окончательно отменяют запрет на передвижение в ночное время, введенный среди мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Решение об отмене комендантского часа с 1 июля принял Межведомственный координационный совет.

Комендантский час еще затронул часть суток 30 июня - с полуночи до четырех утра, но уже не наступит с 23:00.

Премьер Ираклий Гарибашвили объявил также, что гражданам и юридическим лицам спишут штрафы за нарушение карантинных правил на общую сумму 76 млн лари.

Напомним, комендантский час в семи крупнейших городах ввели с 9 ноября - сначала с 22:00 до 05:00, а потом - с 21:00 и распространили на всю территорию Грузии.

За нарушение комендантского часа штраф для физлиц составлял 2000 лари (600 долларов), а для юридического лица - 10 000 лари (3000 долларов).

Действие комендантского часа приостанавливали лишь трижды - во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, на новогоднюю и рождественскую ночь. На Пасху его не отменяли, но сократили в соответствии с графиком всенощных служб.

Грузия вводила комендантский час и при первом локдауне весной 2020 года, тогда он действовал с 21:00 до 06:00.