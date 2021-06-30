Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Албанія запідозрила у шпигунстві росіян, які приїхали в країну під час навчань Defender Europe - ЗМІ

У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США нібито з’являвся біля Криму

Німеччина завершила вивід військових з Афганістану

Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі






Підводний човен РФ розпочав навчання в Чорному морі на тлі маневрів Sea Breeze

Середа, 30 червня 2021, 13:36

Російський дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море на тлі маневрів Sea Breeze за участю країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони РФ.

"У ході комплексного навчання підводники відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном при спливанні та зануренні у звичайному та екстреному варіантах, виконавши занурення на різні глибини, з максимальною глибиною понад 200 метрів", - йдеться в заяві.

Читайте також
У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США нібито з’являвся біля Криму

Російські військові також повідомили, що в акваторії Чорного моря екіпажі вертольотів Ка-27 зі складу окремого змішаного авіаційного полку виконали практичні польоти з палуби патрульного корабля "Павло Державін".

У тренуванні були задіяні вертольоти Ка-27ПЛ і Ка-27ПС, які здійснили близько десяти злетів і посадок на палубу корабля.

Напередодні Чорноморський флот РФ повідомив, що російські військові провели в окупованому Криму навчальну перевірку сил протиповітряної оборони. У перевірці брали участь близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів ППО С-400 і "Панцир-С".

Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн. 

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня. 

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"

Читайте також: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Україна-НАТО
powered by lun.ua