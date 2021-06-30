У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США нібито з’являвся біля Криму

В офіційному акаунті міжнародних навчань Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець ВМС США USS Ross нібито перебував біля берегів окупованого Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Всупереч останнім повідомленням, есмінець USS Ross ВМС США 30 хвилин тому та у найближчому майбутньому перебуває у порту Одеси в рамках навчань", - йдеться у заяві.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

Перед тим увечері 29 червня деякі російські ЗМІ написали, що есмінець нібито з’явився в акваторії Чорного моря біля окупованого Криму.

Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн.

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня.

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"



Читайте також: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем.

