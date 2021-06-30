Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Албанія запідозрила у шпигунстві росіян, які приїхали в країну під час навчань Defender Europe - ЗМІ

У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США нібито з’являвся біля Криму

Німеччина завершила вивід військових з Афганістану

Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі






У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США нібито з’являвся біля Криму

Середа, 30 червня 2021, 09:30

В офіційному акаунті міжнародних навчань Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець ВМС США USS Ross нібито перебував біля берегів окупованого Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Всупереч останнім повідомленням, есмінець USS Ross ВМС США 30 хвилин тому та у найближчому майбутньому перебуває у порту Одеси в рамках навчань",  - йдеться у заяві. 

Перед тим увечері 29 червня деякі російські ЗМІ написали, що есмінець нібито з’явився в акваторії Чорного моря біля окупованого Криму. 

Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн. 

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня. 

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"

 


Читайте також: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Росія Крим
powered by lun.ua