Подводная лодка РФ начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze с участием стран НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны РФ.

"В ходе комплексного обучения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на разные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров", - говорится в заявлении.

Российские военные также сообщили, что в акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили около десяти взлетов и посадок на палубу корабля.

Накануне Черноморский флот РФ сообщил, что российские военные провели в оккупированном Крыму учебную проверку сил противовоздушной обороны. В проверке участвовали около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов ПВО С-400 и "Панцирь-С".

Напомним, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.

Ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в учениях 26 июня.

Подробнее о том, как проходят учения - в видео "Европейской правды"

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