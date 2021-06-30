У Фінляндії підтвердили коронавірус вже у третини футбольних фанів, що їздили на матч в Росію

У Фінляндії підтвердили коронавірус вже у третини футбольних фанатів, що їздили на матчі Євро-2020 до Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

З 800 фінських фанатів, що поїхали до Росії, хворобу на вівторок 29 червня підтвердили вже у близько 300. При цьому у більшості це коронавірус штаму Delta, вперше виявленого в Індії, що вважається заразнішим.

На 24 червня хворих було ще менше сотні. Найбільше заражень виявили у людей в 15 автобусах, які виїхали з Петербурга до Фінляндії 22 червня. Вже є випадки зараження і серед їхніх членів родини та друзів.

Припускають, що вболівальники могли масово заразитися у ресторані на Крестовському острові неподалік від стадіону "Газпром-Арена".

Усіх, хто повернувся з Росії, зобов’язали залишатись на самоізоляції і здати тест, але чітко відстежити усі контакти фанатів не вдалося.

Здійнялась дискусія про те, чому повернення фанатів додому не було організоване безпечніше і чому тестування на кордоні не було організоване належним чином. Окремі фанати розповіли ЗМІ, що отримують обурені повідомлення від співгромадян, які докоряють їм, що ті без поважної причини створили ризик для всіх.

У столичному регіоні вирішили відкласти наступні послаблення карантину, побоюючись, що інцидент спричинить нову хвилю епідемії.

Як повідомляє Yle, фанати, що їздили до Петербурга, проживають у понад 60 містах по всій території країни, але більшість - близько 300 осіб - у Гельсінкі.