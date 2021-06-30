В Финляндии подтвердили коронавирус уже у трети футбольных фанатов, ездивших на матч в Россию

В Финляндии подтвердили коронавирус уже у трети футбольных фанатов, ездивших на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Из 800 финских фанатов, поехавших в Россию, болезнь на вторник 29 июня подтвердили уже у около 300. При этом у большинства это коронавирус штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии, который считается более заразным.

На 24 июня больных было еще меньше сотни. Больше всего заражений обнаружили у людей в 15 автобусах, которые выехали из Петербурга в Финляндию 22 июня. Уже есть случаи заражения и среди членов их семей и друзей.

Предполагают, что болельщики могли массово заразиться в ресторане на Крестовском острове неподалеку от стадиона "Газпром-Арена".

Всех, кто вернулся из России, обязали оставаться на самоизоляции и сдать тест, но четко отследить все контакты фанатов не удалось.

Поднялась дискуссия о том, почему возвращение фанатов домой не было организовано более безопасно и почему тестирование на границе не было организовано должным образом. Отдельные фанаты рассказали СМИ, что получают возмущенные сообщения от сограждан, которые упрекают их, что те без уважительной причины создали риск для всех.

В столичном регионе решили отложить следующие послабления карантина, опасаясь, что инцидент повлечет новую волну эпидемии.

Как сообщает Yle, фанаты, ездившие в Петербург, проживают в более чем 60 городах по всей территории страны, но большинство - около 300 человек - в Хельсинки. На фанатов из столицы приходится и большинство выявленных случаев.