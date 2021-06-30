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У Шотландії майже 2 тисячі випадків коронавірусу пов'язані з Євро-2020

Середа, 30 червня 2021, 16:44

Близько 2000 випадків коронавірусу в Шотландії пов'язані з футбольними фанатами, які спостерігають за матчами Євро-2020.

Про це свідчать дані Служби охорони здоров'я Шотландії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

З 1991 випадків дві третини хворих заявили, що вони їздили до Лондона, щоб спостерігати за перебігом матчу Англії проти Шотландії 18 червня.

Загалом 397 з них були безпосередньо на лондонському стадіоні "Уемблі".

Ще 55 випадків були пов'язані з фанзоною в Глазго, тоді як 38 та 37 відповідно - з матчами Шотландії проти Хорватії та Шотландії проти Чехії на місцевому стадіоні.

Зазначимо, що на стадіоні у Глазго у вівторок збірна України грала проти Швеції.

Нагадаємо, у Фінляндії підтвердили коронавірус вже у третини футбольних фанатів, що їздили на матчі Євро-2020 до Санкт-Петербурга.

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Коронавірус Велика Британія
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