В Шотландии почти 2000 случаев коронавируса связаны с Евро-2020

Около 2000 случаев коронавируса в Шотландии связаны с футбольными фанатами, которые следят за матчами Евро-2020.

Об этом свидетельствуют данные Службы здравоохранения Шотландии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Из 1991 случая две трети больных заявили, что они ездили в Лондон, чтобы наблюдать за ходом матча Англии против Шотландии 18 июня.

Всего 397 из них были непосредственно на лондонском стадионе "Уэмбли".

Еще 55 случаев были связаны с фанзоной в Глазго, тогда как 38 и 37 соответственно - с матчами Шотландии против Хорватии и Шотландии против Чехии на местном стадионе.

Отметим, что на стадионе в Глазго во вторник сборная Украины играла против Швеции.

Напомним, в Финляндии подтвердили коронавирус уже у трети футбольных фанатов, ездивших на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург.