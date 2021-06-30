В Шотландии почти 2000 случаев коронавируса связаны с Евро-2020
Около 2000 случаев коронавируса в Шотландии связаны с футбольными фанатами, которые следят за матчами Евро-2020.
Об этом свидетельствуют данные Службы здравоохранения Шотландии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Из 1991 случая две трети больных заявили, что они ездили в Лондон, чтобы наблюдать за ходом матча Англии против Шотландии 18 июня.
Всего 397 из них были непосредственно на лондонском стадионе "Уэмбли".
Еще 55 случаев были связаны с фанзоной в Глазго, тогда как 38 и 37 соответственно - с матчами Шотландии против Хорватии и Шотландии против Чехии на местном стадионе.
Отметим, что на стадионе в Глазго во вторник сборная Украины играла против Швеции.
Напомним, в Финляндии подтвердили коронавирус уже у трети футбольных фанатов, ездивших на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург.