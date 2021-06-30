Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС і Британія домовилися про перемир'я у "ковбасній війні"

Вступ до ЄС підтримують понад 60% українців, за членство у НАТО – майже 54%

ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України

Франція cкасувала останні коронавірусні обмеження






Німеччина купить у США морські патрульні літаки за 1,1 млрд євро

Середа, 30 червня 2021, 19:36

Німеччина придбає п'ять морських патрульних літаків Boeing P-8A американського виробництва приблизно за 1,1 мільярда євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що після затвердження бюджетним комітетом парламенту контракт буде підписаний.

"Ці закупівлі на суму близько 1,1 мільярда євро служать нагальній потребі в підтримці здатності вести морську розвідку на великих відстанях і полюванні на підводні човни", - заявили в міністерстві.

Американські літаки замінять застарілий парк літаків Lockheed P-3C Orion в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вивела з Афганістану останніх своїх військових, закінчивши 20-річну місію. Бундесвер нещодавно прискорив згортання своїх сил, синхронізуючись з діями США. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина США
powered by lun.ua